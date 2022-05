Atletico Madrid, De Paul sul derby: “Real grande squadra, dobbiamo prestare attenzione” (Di sabato 7 maggio 2022) “Il Real Madrid è una grande squadra. Mi piace molto Modric ma hanno anche il capocannoniere del campionato e in pratica dobbiamo prestare attenzione a tutti. Fa piacere giocare questo tipo di partite perché sono viste in tutto il mondo, c’è grande attesa. Bisogna capire cos’è un derby, come si giocano i derby“. Così Rodrigo de Paul ha parlato ai canali ufficiali de La Liga 2021/2022 a due giorni dal derby contro il Real Madrid. “La squadra è abituata a fare molto bene in questo tipo di partite e credo che le cose andranno bene – ha aggiunto il giocatore dell’Atletico Madrid -. Simeone l’avrà ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) “Ilè una. Mi piace molto Modric ma hanno anche il capocannoniere del campionato e in praticaa tutti. Fa piacere giocare questo tipo di partite perché sono viste in tutto il mondo, c’èattesa. Bisogna capire cos’è un, come si giocano i“. Così Rodrigo deha parlato ai canali ufficiali de La Liga 2021/2022 a due giorni dalcontro il. “Laè abituata a fare molto bene in questo tipo di partite e credo che le cose andranno bene – ha aggiunto il giocatore dell’-. Simeone l’avrà ...

