Atletica | Marcell Jacobs sotto osservazione in ospedale Salta la gara di Nairobi

I blocchi di partenza del "Kipchoge Keino" di Nairobi oggi non vedranno il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs lottare per un'altra vittoria. Ad annunciarlo è il suo allenatore Paolo Camossi: «Marcell oggi non potrà presentarsi perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends» ha detto, citato dalla Federazione Italiana Di Atletica Leggera (Fidal). Il campione di Desenzano del Garda non potrà gareggiare a causa di un problema gastrointestinale che ha colpito anche il fisioterapista al suo seguito, Alberto Marcellini. Sarebbe stato il suo esordio stagionale in gare all'aperto, in cui avrebbe sfidato tra gli altri anche lo statunitense Fred Kerley, medaglia ...

