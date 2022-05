Atletica, Marcell Jacobs è al pronto soccorso: forfait a Nairobi, debutto rimandato (Di sabato 7 maggio 2022) Era nell’aria, purtroppo questa mattina è arrivata la conferma: Marcell Jacobs non correrà il Meeting Kip Keino Classic di Nairobi, in Kenya. Il campione olimpico dei 100 metri ha accusato ieri dei problemi gastrointestinali che ne avevano messo in dubbio la partecipazione alla gara. Il fuoriclasse ha dovuto fare i conti con vomito e dissenteria, così come il suo fisioterapista Alberto Marcellini. In un primo tempo si era stabilito di attendere questa mattina per prendere una decisione definitiva. Poi è arrivata la doccia fredda: l’azzurro si trova addirittura al pronto soccorso in osservazione e, giocoforza, dovrà rimandare il proprio debutto stagionale nella specialità regina dell’Atletica. A spiegare la situazione ci ha pensato l’allenatore Paolo ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Era nell’aria, purtroppo questa mattina è arrivata la conferma:non correrà il Meeting Kip Keino Classic di, in Kenya. Il campione olimpico dei 100 metri ha accusato ieri dei problemi gastrointestinali che ne avevano messo in dubbio la partecipazione alla gara. Il fuoriclasse ha dovuto fare i conti con vomito e dissenteria, così come il suo fisioterapista Albertoini. In un primo tempo si era stabilito di attendere questa mattina per prendere una decisione definitiva. Poi è arrivata la doccia fredda: l’azzurro si trova addirittura alin osservazione e, giocoforza, dovrà rimandare il propriostagionale nella specialità regina dell’. A spiegare la situazione ci ha pensato l’allenatore Paolo ...

