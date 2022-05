Atletica, Jacobs: “Fermo per virus intestinale. Ma punto Savona il 18 maggio” (Di sabato 7 maggio 2022) “Ragazzi, che rabbia! Un banale virus intestinale mi toglie la felicità di gareggiare nei 100 a Nairobi contro dei fantastici velocisti. Ma l’appuntamento è solo spostato. A Savona, il 18 maggio!“. Queste le parole su Instagram del velocista azzurro campione olimpico Marcel Jacobs, che oggi avrebbe dovuto partecipare a Nairobi in Kenya alla gara dei 100 metri. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) “Ragazzi, che rabbia! Un banalemi toglie la felicità di gareggiare nei 100 a Nairobi contro dei fantastici velocisti. Ma l’appuntamento è solo spostato. A, il 18!“. Queste le parole su Instagram del velocista azzurro campione olimpico Marcel, che oggi avrebbe dovuto partecipare a Nairobi in Kenya alla gara dei 100 metri. SportFace.

