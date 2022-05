Atletica, Camossi: “Marcell Jacobs aveva anche dolore alle gambe. La condizione resterá buona, ora testa a Savona” (Di sabato 7 maggio 2022) Marcell Jacobs non sarà al via del Meeting Kip Keino Classic di Nairobi. Il campione olimpico dei 100 metri non parteciperà alla gara in Kenya, che avrebbe dovuto segnare il suo debutto in pista nella specialità che gli ha regalato la storica medaglia d’oro a Tokyo. Lo sprinter azzurro ha accusato nella giornata di ieri dei problemi gastrointestinali, con anche successivi attacchi di vomito e dissenteria e febbre, che hanno portato Jacobs a recarsi anche in ospedale. Ovviamente Jacobs è rimasto così impossibilitato a prendere il via alla gara a Nairobi. Un appuntamento al quale Marcell aveva deciso di partecipare all’ultimo, vista l’ottima condizione mostrata in allenamento, le caratteristiche della pista (molto ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)non sarà al via del Meeting Kip Keino Classic di Nairobi. Il campione olimpico dei 100 metri non parteciperà alla gara in Kenya, che avrebbe dovuto segnare il suo debutto in pista nella specialità che gli ha regalato la storica medaglia d’oro a Tokyo. Lo sprinter azzurro ha accusato nella giornata di ieri dei problemi gastrointestinali, consuccessivi attacchi di vomito e dissenteria e febbre, che hanno portatoa recarsiin ospedale. Ovviamenteè rimasto così impossibilitato a prendere il via alla gara a Nairobi. Un appuntamento al qualedeciso di partecipare all’ultimo, vista l’ottimamostrata innamento, le caratteristiche della pista (molto ...

