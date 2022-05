Atalanta, per Marino c’è il rinnovo e Gasperini? (Di sabato 7 maggio 2022) Il dg Marino dell’Atalanta ha firmato il rinnovo di contratto e Gasperini? «L’idea è quella di andare avanti insieme» così lo stesso diretto a L’Eco di Bergamo Sarà un’estate di grossi cambiamenti in casa Atalanta con l’arrivo della nuova proprietà e del nuovo ds. A restare al suo posto è, invece, il direttore generale Marino. Lui stesso ha confermato all’Eco di Bergamo di aver firmato il rinnovo con la Dea fino al 2024. Dg che si è poi soffermato anche sul futuro di Gasperini e l’idea di proseguire insieme con i colori nerazzurri. Il finale di stagione e l’Europa saranno decisivi per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Il dgdell’ha firmato ildi contratto e? «L’idea è quella di andare avanti insieme» così lo stesso diretto a L’Eco di Bergamo Sarà un’estate di grossi cambiamenti in casacon l’arrivo della nuova proprietà e del nuovo ds. A restare al suo posto è, invece, il direttore generale. Lui stesso ha confermato all’Eco di Bergamo di aver firmato ilcon la Dea fino al 2024. Dg che si è poi soffermato anche sul futuro die l’idea di proseguire insieme con i colori nerazzurri. Il finale di stagione e l’Europa saranno decisivi per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

