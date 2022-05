Assunzioni nel nuovo Burger King di Cislago: il sindaco ottiene la priorità per i ragazzi del paese (Di sabato 7 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color priorità ai ragazzi di Cislago nelle Assunzioni del nuovo Burger King in fase di realizzazione sulla via Cesare Battisti. La richiesta del sindaco alla multinazionale Lo ha chiesto il sindaco Stefano Calegari alla multinazionale della ristorazione, che quest’anno aprirà la sua sede in paese. Non è l’unico beneficio che arriverà alla popolazione: a scomputo oneri ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 7 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline coloraidinelledelin fase di realizzazione sulla via Cesare Battisti. La richiesta delalla multinazionale Lo ha chiesto ilStefano Calegari alla multinazionale della ristorazione, che quest’anno aprirà la sua sede in. Non è l’unico beneficio che arriverà alla popolazione: a scomputo oneri ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

