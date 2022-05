Advertising

StraNotizie : Ascolti tv, 'L'Isola dei Famosi' vince la prima serata - ParliamoDiNews : Ascolti Tv venerdì 6 maggio 2022 Ascolti ieri: The Band crolla L`Isola dei Famosi lo distanzia #CATALOGHI… - fisco24_info : Ascolti tv, 'L'Isola dei Famosi' vince la prima serata: (Adnkronos) - Rai1 si aggiudica gli ascolti dell'access pri… - AnnamariaCerea : RT @Franca59580415: 1,21% di share in prima serata di venerdì, contro l'isola,Conti,Crozza, propaganda live e su una rete minore...di che… - lifestyleblogit : Ascolti tv, 'L'Isola dei Famosi' vince la prima serata - -

DavideMaggio.it

... che aveva fatto segnareda 3 milioni di spettatori. Circa un milione di persone perse per strada dunque per il programma musicale che è andato sotto le attese.dei famosi di Ilary ...Venerdì 6 maggio 2022 a vincere la serata deglitv è statadei Famosi di Ilary Blasi , che ha convinto 2.483.000 telespettatori con il 18.26% di share. The Band si è fermato a 2.126. Programmi TV di stasera, venerdì 1 aprile 2022. Su Italia 1 arriva ‘Din Don 4 – Il paese dei balocchi’ con Enz