Ascolti tv 6 maggio 2022 | Ilary Blasi allunga su Carlo Conti | che cala ancora Sale Crozza | scende Nuzzi | poi i telefilm | Rocky e Zoro Crolla Rai3

Leggi su tvzoom

(Di sabato 7 maggio 2022)in sovrapposizione: L’Isola distanziapiù nettamente The Band nel periodo di messa in onda in contemporanea Con il calcio presente, ma a disturbare moderatamente (dopo Empoli-Inter del pomeriggio in esclusiva streaming, Genoa-Juventus per la Serie A è stata trasmessa su Sky e Dazn, con in contemporanea l’ultima decisiva giornata della Serie B), c’è stata una sfida oramai consolidata nella griglia generalista di venerdì 6delin tv alla sera. Su Rai1 è andato in onda il terzo appuntamento con The Band, il format fin qui poco convincente conalla conduzione. E pernuare a rendergli la vita difficile Canale 5 ha utilizzatoil fidelizzatissimo Isola dei Famosi. Gli altri? Maurizio ...