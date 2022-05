Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la quattordicesima puntata del 6 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) Ascolti Isola dei Famosi – La quattordicesima puntata andata in onda lunedì 6 maggio con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. ecco i dati auditel a seguire. Ascolti Isola dei Famosi 2022, puntata 6 maggio ?#Isola 2.483.000 18.3% ?#TheBandRai1 2.126.000 12.2% ?#QuartoGrado 1.177.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 7 maggio 2022)dei– Laandata in onda lunedì 6con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori.i dati auditel a seguire.dei?#2.483.000 18.3% ?#TheBandRai1 2.126.000 12.2% ?#QuartoGrado 1.177.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

tv_e_calcio : L'#Isola sale al 27% nel target giovani, venerdì 29 aprile stava al 22% Anche nel commerciale netta svolta con qu… - Gaetano16369933 : @itsmeback_ Ma cosa vi aspettavate da un paese che come unica informazione guardano i TG di draghi e fanno boom di… - occhio_notizie : Ascolti tv di venerdì 6 maggio 2022: L'Isola dei famosi vince contro The Band #ascoltitv - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 6 maggio 2022: The Band, L’Isola dei Famosi - tvblogit : Ascolti tv venerdì 6 maggio 2022: The Band, L’Isola dei Famosi -