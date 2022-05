Ascolti 6 maggio | quanto ha fatto la 14esima puntata de L’Isola dei Famosi

(Di sabato 7 maggio 2022) Parliamo di. Ieri sera, venerdì 6, su Canale 5 Ilary Blasi è tornata con Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria con una nuovadedei. Rai1, invece, ha trasmesso la nuovadi The Band. Durante la quattordicesimadedeiClemente Russo è finito su Playa Sgamada, mentre Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis hannoil loro ingresso in Palapa. Al televoto sono finite Laura Maddaloni e Lory Del Santo. Chi sarà eliminata? Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/4O8HVsobIU —dei(@IsolaDei) May 6, 2022 I naufraghi di Ilary Blasi hanno registrato 2.483.000 ...

Advertising

Live22FabioMix : RT @webradionetwork: “La radio all’#eurovision ” è un programma radiofonico di - webradionetwork : “La radio all’#eurovision ” è un programma radiofonico di - VelvetMagIta : Ascolti tv venerdì 6 maggio 2022 prime time, daytime - Liliwhities : RT @fanpage: L' #Isola vince la sfida degli ascolti contro #TheBand - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L' #Isola vince la sfida degli ascolti contro #TheBand -

È giusto e doveroso che il Parlamento possa esprimere un chiaro indirizzo e che il governo lo. Il premier Draghi deve andare in Parlamento prima del viaggio negli Usa del 10, se ......in alto coi numeri ma anche dare qualcosa che rimanga oltre il mero numero in classifica di... A partire dal 6, con l'uscita del disco, partirà anche il tuo talk tour, "PEYOTeMES", di ...Tuttavia, a partire dal prossimo 16 maggio, ci sarà un cambio di palinsesto ... Tale promozione è stata dettata anche dagli ottimi ascolti che, la soap con Cesur e Suhan ha riscontrato nel ...Le attività dello stand dell’Unione europea all’Eurovillage continueranno poi fino al 14 maggio al Parco del Valentino, per scoprire le novità e conoscere le azioni dell’UE, nonché ascoltare i ...