Arrivano i Moonskin | la cover band dei Maneskin premiata dal fan club ufficiale A fine maggio il primo vero concerto

(Di sabato 7 maggio 2022) Sembrano ima non lo sono. James, ad esempio, ha i capelli neri e lunghi di Ethan, Chiara interpreta Victoria mentre Francesco assomiglia un po’ a Thomas, così come Agostino che sul petto ha il tatuaggio di Damiano (la scritta «il ballo della vita»). «È finto il tatuaggio mentre è vera la nostra passione per loro e per la musica», racconta Agostino Cerere, frontman romano deinata come tributo dei. Come spiegano a Riccardo Caponetti per Repubblica, l’idea di creare una, composta da quattro musicisti romani, è «iniziata per gioco ma ora il movimento è cresciuto tanto.» Hanno già ricevuto il premio come Miglior tributo aida parte delOfficial Fansche ha all’attivo 200 mila iscritti. ...

Advertising

repubblica : Arrivano i Moonskin, cloni dei Måneskin con rispetto. Agostino (Damiano): 'Li amiamo. Orgogliosi di averli visti su… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Arrivano i Moonskin, cloni dei Måneskin con rispetto. Agostino (Damiano): 'Li amiamo. Orgogliosi di averli visti suonare in… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Arrivano i Moonskin, cloni dei Måneskin con rispetto. Agostino (Damiano): 'Li amiamo. Orgogliosi di averli visti suonare in… - raspa90 : RT @repubblica: Arrivano i Moonskin, cloni dei Måneskin con rispetto. Agostino (Damiano): 'Li amiamo. Orgogliosi di averli visti suonare in… - Dimsuonosoft : RT @repubblica: Arrivano i Moonskin, cloni dei Måneskin con rispetto. Agostino (Damiano): 'Li amiamo. Orgogliosi di averli visti suonare in… -

Repubblica Roma

"È finto il tatuaggio mentre è vera la nostra passione per loro e per la musica", racconta Agostino Cerere, frontman romano dei, band nata come tributo dei Maneskin . Come spiegano a ..."Ma ovviamente è finto il tatuaggio, mentre è vera la nostra passione per loro e per la musica", specifica Agostino Cecere , il frontman romano del quartiere Aurelio dei, la band nata come ... Arrivano i Moonskin, cloni dei Måneskin con rispetto. Agostino (il nuovo Damiano): "Orgogliosi di averli visti suonare a Via del Corso" "Ma ovviamente è finto il tatuaggio, mentre è vera la nostra passione per loro e per la musica", specifica Agostino Cecere, il frontman romano del quartiere Aurelio dei Moonskin, la band nata ...