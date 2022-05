Arrampicata sportiva, Camilla Moroni e Laura Rogora in semifinale di Coppa del Mondo a Seoul (Di sabato 7 maggio 2022) Camilla Moroni si è messa in grandissima mostra durante le qualifiche del boulder a Seoul (Corea del Sud), dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva. La vice campionessa del Mondo ha concluso in terza posizione (4t5z 5 8), staccando così il biglietto per la semifinale di domani. L’azzurra ha concluso alle spalle della statunitense Natalia Grossman (5t5z 6 5 per la Campionessa del Mondo) e della serba Stasa Gejo (5t5z 10 8 per il bronzo iridato). La nostra portacolori ha preceduto atlete quotate come la francese Oriane Bertone, l’austriaca Franziska Sterrer, le giapponesi Miho Nonaka e Futaba Ito. Rivedremo in semifinale anche Laura ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)si è messa in grandissima mostra durante le qualifiche del boulder a(Corea del Sud), dove va in scena una tappa delladeldi. La vice campionessa delha concluso in terza posizione (4t5z 5 8), staccando così il biglietto per ladi domani. L’azzurra ha concluso alle spalle della statunitense Natalia Grossman (5t5z 6 5 per la Campionessa del) e della serba Stasa Gejo (5t5z 10 8 per il bronzo iridato). La nostra portacolori ha preceduto atlete quotate come la francese Oriane Bertone, l’austriaca Franziska Sterrer, le giapponesi Miho Nonaka e Futaba Ito. Rivedremo inanche...

