Armare Kiev Jean sul surreale dibattito italiano

(Di sabato 7 maggio 2022) Ilin Italia sugli aiuti militari all’Ucraina è quasi. È ispirato a interessi di partito volti a racimolare qualche voto e da una scarsa conoscenza della realtà. Inizialmente, si è polarizzato sulla differenza fra armi offensive e difensive. Oggi riguarda quella fra armi “pesanti” e non, nell’assunto che con le prime si rischia l’escalation del conflitto o che si voglia modificarne l’obiettivo: dalla difesa dell’Ucraina alla sconfitta della Russia. Con le seconde invece l’obiettivo sarebbe limitato alla sola difesa dell’Ucraina, senza comportare però la riconquista del Donbas né, tanto meno, quella della Crimea. La cosa buffa è che qualche “Napoleone” italico, pensa di potere, con l’invio di armi italiane, modificare la strategia di, quando gli aiuti militari italiani si aggirano sul 2-3% del totale di quelli ...

... si ispira alla misura del 1941 che permise agli Usa dil'esercito britannico contro Hitler ... think tank britannico con sede a Londra, e lasciando intendere che almeno per oranon ...... devono continuare a mostrare unità e decisione per mantenere il flusso di armi e munizioni a, ... si ispira alla misura del 1941 che permise agli Usa dil'esercito britannico contro Hitler ...Il segretario Usa Blinken e il presidente Biden annunciano l'invio di un pacchetto di aiuti da 150 milioni di dollari a sostegno dell'Ucraina.Secondo gli ultimi report del Ministero della Difesa britannico e dell’esercito ucraino, la battaglia del Donbass, nell’est del paese, ...