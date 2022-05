Arisa in crisi con Vito Coppola? Lei chiarisce tutto nelle stories su Instagram: ecco cos'hanno fatto (Di sabato 7 maggio 2022) E' ancora amore tra Arisa e Vito Coppola. Le voci sulla loro separazione sono stata smentite da alcune stories Instagram della coppia stessa. Infatti,... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) E' ancora amore tra. Le voci sulla loro separazione sono stata smentite da alcunedella coppia stessa. Infatti,...

Advertising

StraNotizie : Arisa e Vito Coppola in crisi? L'indiscrezione - redazionerumors : Arisa e Vito Coppola: aria di crisi per la splendida coppia? Leggi l'articolo completo su - infoitcultura : Arisa e Vito Coppola in crisi? Il gossip: “Inseparabili? Sono in pausa” - infoitcultura : Arisa, crisi con Vito Coppola: già finito tutto? Spunta ora la verità - infoitcultura : Ballando con le Stelle 16, Arisa e Vito Coppola in crisi? -