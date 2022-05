Arisa e Vito Coppola scacciano le voci di crisi | ecco la prova che stanno ancora insieme

Leggi su isaechia

(Di sabato 7 maggio 2022)si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e dopo le prime indiscrezioni circa un sospetto feeling nato tra i due, sono usciti allo scoperto per dare conferma del loro amore. Dopo che è scoppiato il gossip, i due non hanno più avuto bisogno di tenere lontano dai riflettori la loro relazione. Ma con il tempo, e dopo l’euforia dell’esperienza allo show di Milly Carlucci, qualcosa sembrava essere cambiato. A quanto pare,non erano riusciti a superare alcuni punti di vista diversi sulla vita di tutti i giorni, e la cosa non era affatto passata inosservata ai diretti interessati. Aveva anzi causato una rottura profonda che nella loro storia d’amore, sembrava essere difficile da sanare. Ad oggi però, è chiaro che tra i due le cose non sono mai ...