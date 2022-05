Apple Music, ritorna la funzione di modifica della velocità di riproduzione (Di sabato 7 maggio 2022) iOS 15.5 dovrebbe offrire l’opportunità di modificare la velocità di riproduzione per quanto concerne i brani di Apple Music, feature che non è a disposizione sul client ufficiale, ma viene garantire da tanti altri player grazie ad un’API dedicata. La mela morsicata, per questioni ancora da appurare, avrebbe deciso di provvedere al ritiro di questa API con iOS 15.4, creando non poco disturbo agli sviluppatori ed a quegli utenti che utilizzavano applicazioni terze allo scopo, come nel caso di Perfect Tempo (un’applicazione che sappiamo essere molto popolare tra gli utilizzatori dei prodotti a marchio Apple). Come riportato da ‘macrumors.com‘, difficilmente l’azienda californiana decide di fare un passo indietro, ma questa pare essere una di quelle rare occasioni. Uno degli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 7 maggio 2022) iOS 15.5 dovrebbe offrire l’opportunità dire ladiper quanto concerne i brani di, feature che non è a disposizione sul client ufficiale, ma viene garantire da tanti altri player grazie ad un’API dedicata. La mela morsicata, per questioni ancora da appurare, avrebbe deciso di provvedere al ritiro di questa API con iOS 15.4, creando non poco disturbo agli sviluppatori ed a quegli utenti che utilizzavano applicazioni terze allo scopo, come nel caso di Perfect Tempo (un’applicazione che sappiamo essere molto popolare tra gli utilizzatori dei prodotti a marchio). Come riportato da ‘macrumors.com‘, difficilmente l’azienda californiana decide di fare un passo indietro, ma questa pare essere una di quelle rare occasioni. Uno degli ...

