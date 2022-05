Anticipazioni Verissimo | puntata del 7 Maggio | un’icona del calcio | il racconto da brividi

(Di sabato 7 maggio 2022)delladidi Sabato 7: in studiodel, un vero e proprioda. Che Sabato pomeriggio è senza il classico appuntamento con? A partire dalle ore 16:30 di Sabato 7, Silvia Toffanin aprirà le danza di una nuova ed imperdibile. Sta quasi per concludersi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Moony74711224 : RT @sonounafatina_: ????ANTICIPAZIONI VERISSIMO TUTTA LA VERITÀ DI MANUEL BORTUZZO ???? - Rossell66297010 : Offro ricompensa a chi mi da anticipazioni sulla puntata di verissimo ?? - mesorottaercazz : RT @sonounafatina_: ????ANTICIPAZIONI VERISSIMO TUTTA LA VERITÀ DI MANUEL BORTUZZO ???? - Stefmisano : RT @sonounafatina_: ????ANTICIPAZIONI VERISSIMO TUTTA LA VERITÀ DI MANUEL BORTUZZO ???? - R77cor : @RosariaMenditt1 Rosaria ma non erano vere le anticipazioni di verissimo hai tolto il post -

..., puntata di domani: in studio da Silvia Toffanin ci sarà il ragazzo Domani sera andrà in onda una nuova puntata del programma del sabato pomeriggio di Canale 5. E in base alle...Ospite di, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, Andriy Shevchenko racconta il ... ma nel frattempo filtrano alcune. Un racconto drammatico, quello dell'ex ...Il nostro magazine green all'insegna della sostenibilità torna in onda domenica 8 maggio alle 14.00 su Italia 1 ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 16.00) ...