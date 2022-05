Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Chi vuole il M5S fuori dal governo? Tutti | ma Conte si chieda | ‘Perché ci stiamo ancora’?”

(Di sabato 7 maggio 2022) “Chi vorrebbe far uscire il M5S dal, ma èche si deve porre una volta per tutte questo dilemma: perché sto ancora dentro a questa coalizione?”. Così, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sul, ha commentato una dichiarazione del presidente pentastellato che, alla presentazione della scuola politica del Movimento, ha detto: “Inizio ad avere dubbi che ci sia qualcuno che ci voglia spingeredal”. “Quello che ha dettostimola alcune riflessioni molto veloci che cerco di fare. – ha premesso il giornalista – Inizialmente anch’io, e lo rivendico, ero uno di quelli che diceva: ‘Proviamo a inviare ...

Un post di Leonardo Cecchi mi ha ricordato quanto furono devastanti gli ultimi giorni di Paolo Borsellino e della sua famiglia. Leggete le parole di sua moglie Agnese, morta il 5 maggio di nove anni ...Così Gad Lerner , ospite del talk politico 'Accordi&Disaccordi' , condotto da Luca Sommi e, con la partecipazione di Marco Travaglio , in onda sul Nove , ha commentato le polemiche che ... Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Chi vuole il M5S fuori dal governo Tutti, ma Conte… L’unico magistrato ad averlo avuto in Italia e stato Di Matteo durante il processo per la trattativa Mafia-stato. Alla scorta di Gratteri e stato aggiunto il bomb jammer, che sta succedendo Pubblicit ...Ucraina, Gad Lerner ad Accordi&Disaccordi (Nove): "Draghi non va in Aula a riferire perché non ha un obiettivo politico da dichiarare" [VIDEO] ...