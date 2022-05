«Andiamo avanti: boia chi molla!», il grido di battaglia del sindaco di Rieti all’iniziativa elettorale di Fdi – Il video (Di sabato 7 maggio 2022) «Dobbiamo andare avanti col grido di battaglia che è sempre il solito: boia chi molla», ha concluso così con questo motto fascista Antonio Cicchetti, sindaco uscente di Rieti, durante il suo intervento a un comizio elettorale. L’ha detto in occasione del lancio della candidatura di Daniele Sinibaldi per il centrodestra con Fratelli d’Italia, durante un’iniziativa elettorale in vista delle prossime amministrative del 12 giugno 2022. Antonio Cicchetti è stato dirigente del Fronte della gioventù. Ha poi deciso di militare per il Movimento sociale italiano con il quale è stato poi eletto per la prima volta sindaco di Rieti. È stato anche consigliere regionale per due volte e ha ricoperto anche l’incarico di assessore alla ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) «Dobbiamo andarecoldiche è sempre il solito:chi molla», ha concluso così con questo motto fascista Antonio Cicchetti,uscente di, durante il suo intervento a un comizio. L’ha detto in occasione del lancio della candidatura di Daniele Sinibaldi per il centrodestra con Fratelli d’Italia, durante un’iniziativain vista delle prossime amministrative del 12 giugno 2022. Antonio Cicchetti è stato dirigente del Fronte della gioventù. Ha poi deciso di militare per il Movimento sociale italiano con il quale è stato poi eletto per la prima voltadi. È stato anche consigliere regionale per due volte e ha ricoperto anche l’incarico di assessore alla ...

LucianoBonazzi : RT @ebreieisraele: Ma #NathalieTocci, quella asfalata da #Orsini, che parla a vanvera su #Israele e altre cose che non sa, perché non ci an… - ebreieisraele : Ma #NathalieTocci, quella asfalata da #Orsini, che parla a vanvera su #Israele e altre cose che non sa, perché non… - __turandot_ : @S812Carlito A me invece la partita di ieri ha fatto orrore, perché la mediocrità che ho visto in campo mi ha spave… - GiuliaAbbatant3 : @rebecca_ame andiamo avanti con energie positive per tutta la famiglia Selassie - _lasilviaaa : Se mi guardasse in questo modo probabilmente sverrei davanti a lui, ma andiamo avanti. -