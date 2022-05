Ancelotti: ''L'Atletico non farà il 'pasillo'? Bene lo stesso, noi italiani non siamo abituati'' (Di sabato 7 maggio 2022) Le vittorie aiutano a parlare meglio, senz'altro. Ma questo risorgimento che sta vivendo Carlo Ancelotti al Real Madrid è degno di nota, e viene riflesso dalle parole del tecnico emiliano. Oggi Carlo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) Le vittorie aiutano a parlare meglio, senz'altro. Ma questo risorgimento che sta vivendo Carloal Real Madrid è degno di nota, e viene riflesso dalle parole del tecnico emiliano. Oggi Carlo ...

Advertising

ETGazzetta : #Ancelotti e il 'pasillo': ''L'Atletico non lo farà? Bene lo stesso, noi italiani non siamo abituati'' - sportli26181512 : Real, #Ancelotti: 'Siamo un gruppo umile, rimarrei qui fino a 80 anni' : Così il tecnico ex Napoli e Milan alla vig… - sportli26181512 : Real Madrid, Ancelotti: 'Resterei qui fino a 80 anni. Mio figlio Davide..': Alla vigilia della sfida con l'Atletico… - marcobarbati : @GiovanniGaiani @leleadani Io ho visto ancelotti alla allegri più che guardiola. Il secondo gol preso è da matita r… - SevenValaw : ah ma ora che ricordo, Ancelotti è quello che ha vinto la Champions col Real pareggiando nel recupero con l'Atletic… -