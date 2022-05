“Ammazza animali, uccidere è il suo maggior divertimento”, lo striscione durissimo contro Ibrahimovic (Di sabato 7 maggio 2022) Scoppia la polemica in vista di Hellas-Milan, partita della 36esima giornata del campionato di Serie A, fondamentale per la corsa scudetto. E’ stato esposto uno striscione degli animalisti contro Ibrahimovic, nel mirino la passione dello svedese verso caccia e pesca. “Ammazza animali, lo sport non cancella l’odore”, si legge in uno striscione all’esterno dello Stadio Bentegodi. “Ibrahimovic si è procurato licenze per Ammazzare gli animali più rari, tra cui un leone, ha comperato un’isola sul Baltico per trasformarla nella sua riserva esclusiva. uccidere è il suo maggior divertimento, accompagnato dalla moglie, cacciatrice anche lei. Ibra è un soggetto che uccide per ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Scoppia la polemica in vista di Hellas-Milan, partita della 36esima giornata del campionato di Serie A, fondamentale per la corsa scudetto. E’ stato esposto unodeglisti, nel mirino la passione dello svedese verso caccia e pesca. “, lo sport non cancella l’odore”, si legge in unoall’esterno dello Stadio Bentegodi. “si è procurato licenze perre glipiù rari, tra cui un leone, ha comperato un’isola sul Baltico per trasformarla nella sua riserva esclusiva.è il suo, accompagnato dalla moglie, cacciatrice anche lei. Ibra è un soggetto che uccide per ...

