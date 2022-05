Amici 21, la Celentano fa piangere Dario: 'Sono malefica ma non bugiarda'. Peparini furiosa (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo l'eliminazione di Nunzio nella scorsa puntata è Dario a entrare nel mirino di Alessandra Celentano. La maestra durante la semifinale di Amici 21 , non solo esalta le doti del suo pupillo Michele, ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo l'eliminazione di Nunzio nella scorsa puntata èa entrare nel mirino di Alessandra. La maestra durante la semifinale di21 , non solo esalta le doti del suo pupillo Michele, ...

