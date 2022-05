Amici 21 | anticipazioni semifinale | proclamati i 5 finalisti

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 7 maggio 2022) Manca poco alla messa in onda stasera delladi21 e si susseguono lee i rumors in merito ai cinqueche si giocheranno il titolo di vincitore di questa edizione del talk show di Maria De Filippi. La finale è registrata come le puntate precedenti (solo la finale è in diretta) dunque conosciamo già i nomi di tre dei; non degli altri due, perché la De Filippi non li ha annunciati in studio ma solo dopo la puntata, in Casetta.21, spostata la finale: ecco quando andrà in onda La finale di21 non andrà più in onda sabato 14 anni com'era previsto inizialmente: il motivo21, i primi ...