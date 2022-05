Amber Heard sussulta quando Johnny Depp le si avvicina in tribunale (VIDEO) (Di sabato 7 maggio 2022) Amber Heard ha avuto un sussulto quando Johnny Depp le si è avvicinato all'interno del tribunale e i fan della star di Blow hanno prontamente deriso l'attrice commentando il VIDEO virale. Amber Heard ha sussultato goffamente quando Johnny Depp ha iniziato a camminare verso di lei nell'aula del tribunale della Virginia lo scorso giovedì, prima della pausa pranzo del loro teso processo per diffamazione: il VIDEO dell'"incidente" ha suscitato una serie di commenti da parte dei fan dell'attore che hanno accusato la star di Aquaman di aver "recitato". Come si può vedere nella clip, la Heard aveva appena ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 maggio 2022)ha avuto un sussultole si èto all'interno dele i fan della star di Blow hanno prontamente deriso l'attrice commentando ilvirale.hato goffamenteha iniziato a camminare verso di lei nell'aula deldella Virginia lo scorso giovedì, prima della pausa pranzo del loro teso processo per diffamazione: ildell'"incidente" ha suscitato una serie di commenti da parte dei fan dell'attore che hanno accusato la star di Aquaman di aver "recitato". Come si può vedere nella clip, laaveva appena ...

Advertising

ParliamoDiNews : amber heard ha raccontato che `quando e` in buona johnny e` incredibile, ma sotto oppiacei...` - Cronache #amber… - facciaml123 : RT @Francescobelfo1: La spettacolarizzazione del processo di Jhonny Depp e Amber Heard sta facendo più danni della grandine - yelenabelovagf : RT @marvelsour: Il problema non sono le persone che sostengono Johnny Depp ma quelle che non riescono a percepire la manipolazione, la catt… - Francescobelfo1 : Registrazione di Jhonny Depp in cui dice di voler dare fuoco a Amber Heard ' Sì ma ha portato una caramellina al suo avvocato ??????' - Francescobelfo1 : La spettacolarizzazione del processo di Jhonny Depp e Amber Heard sta facendo più danni della grandine -