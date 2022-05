Amanda Lear, il lutto che ha cambiato per sempre la sua vita: “È morto tra le fiamme” (Di sabato 7 maggio 2022) Un lutto ha cambiato per sempre la vita di Amanda Lear. “Il mio cuore batte ancora per lui, morto in un incendio“, ha raccontato in un’intervista la Lear. Durante la sua vita, infatti, ha avuto moltissimi uomini, alcuni anche molto importanti, ma il suo cuore batte per un solo uomo, morto purtroppo in un terribile incendio. (Continua dopo la foto…) La carriera e la vita privata di Amanda Lear Amanda Lear è una famosa cantante e attrice, oltre che conduttrice televisiva. È stata inoltre la musa ispiratrice di Salvador Dalì, famosissimo pittore spagnolo. Per lui ha posato per opere come Hypnos, Venus in Furs, Bateau Anthotropic e Vogue. ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022) Unhaperladi. “Il mio cuore batte ancora per lui,in un incendio“, ha raccontato in un’intervista la. Durante la sua, infatti, ha avuto moltissimi uomini, alcuni anche molto importanti, ma il suo cuore batte per un solo uomo,purtroppo in un terribile incendio. (Continua dopo la foto…) La carriera e laprivata diè una famosa cantante e attrice, oltre che conduttrice televisiva. È stata inoltre la musa ispiratrice di Salvador Dalì, famosissimo pittore spagnolo. Per lui ha posato per opere come Hypnos, Venus in Furs, Bateau Anthotropic e Vogue. ...

Advertising

seiosonoio : @vcobianchi @FaiSempBurdell Amanda Lear >>>>>>> dalì - chatifyoucan : Oggi ho la voce di Amanda Lear #fuckcovid - Paola39026704 : RT @moni_moni75: Lei è Amanda Lear. Da questa foto Salvador Dalì trasse ispirazione per la sua Donna con Cassetti. Un mondo tra sogno e re… - manulamanuz57 : RT @moni_moni75: Lei è Amanda Lear. Da questa foto Salvador Dalì trasse ispirazione per la sua Donna con Cassetti. Un mondo tra sogno e re… - CossuFrancrsco : @Geronim22285766 Amanda Lear in confronto è una signora . -