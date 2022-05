Altro che Psg per Pogba, spunta un’altra big europea: pronta l’offerta! (Di sabato 7 maggio 2022) La stagione si avvia verso la conclusione e il calciomercato inizia ad infiammarsi. Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto che non rinnoveranno con la propria squadra e tra questi Paul Pogba. In corsa per il francese, ex Juve, c’è da diverso tempo il Psg dello sceicco qatariota Nasser Al-Khelaifi, ma non è l’unico Club. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sulle tracce di Pogba ci sarebbe l’altra squadra di Manchester: il City. Pogba Manchester United Manchester City La squadra di Guardiola sta limando gli ultimi dettagli per l’arrivo in Inghilterra di Halaand e sta pensando anche al centrocampista dei Red Devils. Al momento non c’è stato alcun contatto ufficiale nè con il giocatore nè con la squadra ma solo discussioni interne al City, che vorrebbe scippare Pogba ai parigini: facendo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) La stagione si avvia verso la conclusione e il calciomercato inizia ad infiammarsi. Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto che non rinnoveranno con la propria squadra e tra questi Paul. In corsa per il francese, ex Juve, c’è da diverso tempo il Psg dello sceicco qatariota Nasser Al-Khelaifi, ma non è l’unico Club. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sulle tracce dici sarebbe l’altra squadra di Manchester: il City.Manchester United Manchester City La squadra di Guardiola sta limando gli ultimi dettagli per l’arrivo in Inghilterra di Halaand e sta pensando anche al centrocampista dei Red Devils. Al momento non c’è stato alcun contatto ufficiale nè con il giocatore nè con la squadra ma solo discussioni interne al City, che vorrebbe scippareai parigini: facendo ...

