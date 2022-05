Altra picconata di Bonomi a Draghi | “Sbagliato il bonus a chi ha il reddito di cittadinanza”

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 maggio 2022) Il presidente di Confindustria Carlocritica la scelta del governo di estendere ai percettori deldiiluna tantum di 200 euro previsto dal Dl Aiuti: «L'esigenza di trovare personale è molto sentita dalle imprese. L'anno scorso sullo sblocco dei licenziamenti nessuno parlava con gli imprenditori. Noi abbiamo bisogno di assumere le persone. Dare provvedimenti una tantum a chi prende ildiè un disincentivo a trovare lavoro. Se ildifosse concepito come contrasto alla povertà sarei favorevole. Ma come è oggi non intercetta tutti gli incapienti del Paese. Anzi, adesso il paradosso è - sentenza- che dobbiamo trovare il lavoro ai navigator».