Allerta meteo per domenica 8 maggio: quali sono le Regioni colpite e le previsioni per i prossimi giorni (Di sabato 7 maggio 2022) domenica 8 maggio si prospetta ancora soggetta agli strascichi del maltempo che ha investito alcune zone dell’Italia negli ultimi giorni. Ecco quali saranno le zone più colpite e come potrebbe cambiare il meteo nel corso della prossima settimana. Allerta meteo per domenica 8 maggio: quali sono le Regioni interessate dal maltempo Questa domenica 8 maggio sarà all’insegna dell’instabilità e del brutto tempo. La giornata di domani vedrà anche un calo delle temperature, che si aggireranno in media sui 20 gradi. In alcune Regioni è inoltre scattata l’Allerta meteo per le prossime ore. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 maggio 2022)si prospetta ancora soggetta agli strascichi del maltempo che ha investito alcune zone dell’Italia negli ultimi. Eccosaranno le zone piùe come potrebbe cambiare ilnel corso della prossima settimana.perleinteressate dal maltempo Questasarà all’insegna dell’instabilità e del brutto tempo. La giornata di domani vedrà anche un calo delle temperature, che si aggireranno in media sui 20 gradi. In alcuneè inoltre scattata l’per le prossime ore. ...

Advertising

DPCgov : ?? Domenica #8maggio ??? Ancora piogge e venti forti al Sud ???? #allertaARANCIONE sulla Sicilia meridionale ????… - palermo24h : Allerta Meteo della Protezione Civile ancora piogge e venti forti al Sud, allarme giallo in provincia di Messina e… - Jasmine19711 : RT @amici_da: C’è un vento terribile da questa notte..siamo in allerta meteo per due giorni..MIA cerca di ripararsi come può dall’ennesimo… - Jasmine19711 : RT @fanpage: Temporali in arrivo, nuova allerta meteo diramata per domani. Le regioni a rischio - Tubulino1 : @SkyTG24 Allerta meteo, due gocce.... -