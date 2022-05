Allegri, senza coppa Italia sarà esonero? Già pronto il sostituto (Di sabato 7 maggio 2022) La sconfitta contro il Genoa mette ulteriori pressioni ad Allegri che non può fallire l’obiettivo coppa Italia. In gioco il suo futuro. Una partita ininfluente in termini di obiettivi (la Juventus ha già conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League) ma che avrebbe potuto portare i bianconeri al terzo posto in attesa del match del Napoli. Il campo, invece, ci ha detto di una squadra con la testa completamente alla coppa Italia, obiettivo da non fallire per non chiudere la stagione senza un trofeo; questa è l’unica spiegazione per spiegare la rimonta subita, in otto minuti, che ha permesso al Genoa di sperare ancora nella salvezza. La sconfitta rischia di essere deleteria per Allegri. LaPresseLa Juventus, dopo due stagioni complicate, ha ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 7 maggio 2022) La sconfitta contro il Genoa mette ulteriori pressioni adche non può fallire l’obiettivo. In gioco il suo futuro. Una partita ininfluente in termini di obiettivi (la Juventus ha già conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League) ma che avrebbe potuto portare i bianconeri al terzo posto in attesa del match del Napoli. Il campo, invece, ci ha detto di una squadra con la testa completamente alla, obiettivo da non fallire per non chiudere la stagioneun trofeo; questa è l’unica spiegazione per spiegare la rimonta subita, in otto minuti, che ha permesso al Genoa di sperare ancora nella salvezza. La sconfitta rischia di essere deleteria per. LaPresseLa Juventus, dopo due stagioni complicate, ha ...

