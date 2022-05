Allarme plastica negli stati Uniti: solo il 5% dei rifiuti viene riciclato correttamente (Di sabato 7 maggio 2022) L’85% in discarica, il 10% agli inceneritori: alla fine negli stati Uniti, solo il 5% della plastica viene correttamente riciclata. E come se non bastasse, anche quando questo accade, circa un terzo del materiale (ad esempio di una bottiglia di plastica PET ) viene scartato nel processo. Lo testimonia il rapporto di Last Beach Cleanup and Beyond Plastics, appena pubblicato. Numeri preoccupati che ci dicono come, nonostante tutti i discorsi sulla sostenibilità, sul futuro green e sulla necessità di limitare l’inquinamento, i risultati al momento sono del tutto sufficienti. Per non dire tragici. negli stati Uniti solo il 5% dei rifiuti di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 7 maggio 2022) L’85% in discarica, il 10% agli inceneritori: alla fineil 5% dellariciclata. E come se non bastasse, anche quando questo accade, circa un terzo del materiale (ad esempio di una bottiglia diPET )scartato nel processo. Lo testimonia il rapporto di Last Beach Cleanup and Beyond Plastics, appena pubblicato. Numeri preoccupati che ci dicono come, nonostante tutti i discorsi sulla sostenibilità, sul futuro green e sulla necessità di limitare l’inquinamento, i risultati al momento sono del tutto sufficienti. Per non dire tragici.il 5% deidi ...

