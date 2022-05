“Alice Canta Battiato” | le foto del concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 maggio 2022) “” il progetto tributo al Maestro scomparso lo scorso anno raccontato dalla voce di Carla Bissi (vero nome di), è approdato ieri seradi. Il tour cominciato l’anno scorso l’ha consacrata come l’unica grande interpretee delle parole diriesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica e spirituale che da sempre li lega.si esibisce sempre accompagnata dal M° Carlo Guaitoli, che dirige per l’occasione I Solisti Filarmonici Italiani, oggi ...