Alessio Boni nel film tv sul nuotatore Bortuzzo | paralizzato dopo una sparatoria

(Di sabato 7 maggio 2022)sarà tra i protagonisti deltv Rinascere, che racconta la storia di Manuelferito in unanella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 alla periferia sud di Roma. Andrà in onda domenica 8 maggio in prima serata, alle 21.25, su RaiUno. A interpretare Manuelsarà l’attore Giancarlo Commare, mentre l’attore bergamasco vestirà i panni di suo padre. Questo lavoro, diretto da Umberto Marino, è tratto dall’omonimo libro scritto dallo stesso Manuel. Una drammatica vicenda di cronaca che si rivela, giornogiorno, capace di portare un messaggio di speranza. Il 2 febbraio 2019, mentre si trova insieme alla fidanzata Martina, Manuel – promessa del nuoto italiano – rimane ...

Advertising

lato_mio : Con Alessio Boni ho anche parlato Bello ma basso e non troppo simpatico. #jerù #rossellaspace - SpettacoloMania : Domenica su @Rai1? il film #Rinascere sulla storia di @manuelbortuzzo Videoincontro con lo stesso Manuel, regista e… - famigliasimpson : @carlo234556 @napoliforever89 @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @e_inveceno_ @1vs100tw @ilvit02 @IntornoTv… - daniele19921 : RT @Cinguetterai_: Gli altri ospiti di #DomenicaIn: Giovanna Ralli vincitrice del #David67, Manuel Bortuzzo, il padre Franco e Alessio Boni… - Baccotvnews : ??Ospiti di #Domenicain. L'intervista a Giovanna Ralli. Manuel Bortuzzo, il padre e Alessio Boni per la fiction… -

La nuova fiction di Rai 1 andr in onda l'8 maggio in prime time cone Giancarlo Commare. Manuel Bortuzzo il protagonista di una nuova fiction Rai intitolata ...Nel cast, oltre a Giancarlo Commare che interpreta Manuel, anchenei panni di Franco Bortuzzo. Mara Venier, spazio alla musica e al cinema: presenti anche Elisa e Matilda De Angelis Si ...Nei panni di Manuel Bortuzzo, Giancarlo Commare, e in quelli del padre Franco Bortuzzo l'attore Alessio Boni. Rinascere', il film tv sulla storia di Manuel Bortuzzo Si è volta ieri in Rai la conferenz ...Spettacoli e Cultura - Domenica alle 21.25 su Rai 1 il film "Rinascere" con Alessio Boni tratto dall'omonima ...