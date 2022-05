Alcaraz è pronto, il regno di Nadal e Djokovic traballa (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Non è ancora il numero uno al mondo ma è solo una questione di tempo perché il tennis abbia il suo nuovo re. Carlos Alcaraz, 19 anni compiuti da due giorni e numero sei del ranking mondiale da lunedì prossimo (superati con un sol balzo Berrettini e Rublev), ventiquattro ore dopo aver battuto Rafa Nadal, si è ripetuto superando nella semifinale di Madrid l'attuale n. 1 al mondo, Nole Djokovic, al termine di un match partito in sordina ma diventato stupendo. Il miglior Djokovic da parecchi mesi a questa parte ha dovuto arrendersi alla fine al tie break del terzo set, non solo alla legge del tempo ma soprattutto a un avversario che incarna l'entusiasmo di un giovane felice di essere ciò che è, di un tennista che ancora non indovina tutte le scelte ma che ha nella sua faretra tutte le frecce possibili: una ... Leggi su agi (Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Non è ancora il numero uno al mondo ma è solo una questione di tempo perché il tennis abbia il suo nuovo re. Carlos, 19 anni compiuti da due giorni e numero sei del ranking mondiale da lunedì prossimo (superati con un sol balzo Berrettini e Rublev), ventiquattro ore dopo aver battuto Rafa, si è ripetuto superando nella semifinale di Madrid l'attuale n. 1 al mondo, Nole, al termine di un match partito in sordina ma diventato stupendo. Il migliorda parecchi mesi a questa parte ha dovuto arrendersi alla fine al tie break del terzo set, non solo alla legge del tempo ma soprattutto a un avversario che incarna l'entusiasmo di un giovane felice di essere ciò che è, di un tennista che ancora non indovina tutte le scelte ma che ha nella sua faretra tutte le frecce possibili: una ...

Advertising

Nictaux_ : #Djokovic sta recuperando convinzione e gioco e per il RL sarà pronto. #Alcaraz è un predestinato, il numero 1 dei… - ViSal_Corecap : @Sinnerismo Nono jannik sarà lì a battagliare non demordere Alcaraz é già pronto,ha un mind set superiore. - settimo771 : #MMopen #ATPMadrid 1 set : Ultima lezione di #Djokovic per #Alcaraz 2 e 3 set : Carlitos ha imparato la lezione su… - FerrariTommi : se ha vinto questa partita il ragazzo è già pronto ???????????? bravo Carlito bravo bravo @alcarazcarlos03 @MutuaMadridOpen #Alcaraz - Kriket_01 : Ma io aspettavo che si ritirassero, prima di inneggiare a un nuovo eroe, non ero ancora affatto pronto all’arrivo d… -