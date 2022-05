Alcaraz è pronto | il regno di Nadal e Djokovic traballa

(Di sabato 7 maggio 2022) AGI - Non è ancora il numero uno al mondo ma è solo una questione di tempo perché il tennis abbia il suo nuovo re. Carlos, 19 anni compiuti da due giorni e numero sei del ranking mondiale da lunedì prossimo (superati con un sol balzo Berrettini e Rublev), ventiquattro ore dopo aver battuto Rafa, si è ripetuto superando nella semifinale di Madrid l'attuale n. 1 al mondo, Nole, al termine di un match partito in sordina ma diventato stupendo. Il migliorda parecchi mesi a questa parte ha dovuto arrendersi alla fine al tie break del terzo set, non solo alla legge del tempo ma soprattutto a un avversario che incarna l'entusiasmo di un giovane felice di essere ciò che è, di un tennista che ancora non indovina tutte le scelte ma che ha nella sua faretra tutte le frecce possibili: una ...

Alcaraz è arrivato in conferenza stampa ebbro ... Per gestire i nervi, i duri momenti, sono pronto a giocare contro questo tipo di giocatori. Provo i dropshot, ma per me è naturale.