Alberto di Monaco, preso per 'il collo': la richiesta (segreta) è milionaria (Di sabato 7 maggio 2022) Alberto di Monaco e l'intero popolo del Principato hanno tirato un grande sospiro di sollievo rivedendo finalmente in pubblico la principessa Charlène all'E – Prix di Monaco. A quanto pare però questo ritorno in pubblico non significa ritorno alla normalità. Per Alberto di Monaco altri guai in vista… Quella sua apparizione di domenica scorsa sul palco della premiazione dell'E – Prix di Monaco, ha rappresentato un momento in cui in tanti, finalmente, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, a cominciare dal principe Alberto di Monaco ed i due gemelli, Jacques e Gabriella. Alberto-di-Monaco-Altranotizia (Fonte: Google)Dopo un anno e mezzo di assenza, dove si è scritto e raccontato tutto ed il suo ...

