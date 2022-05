Alba Parietti, esce la foto: nuovo amore, nuovo sole | “Ti tratti bene” (Di sabato 7 maggio 2022) Alba Parietti ha un nuovo amore. Nelle primo foto che li ritraggono insieme, a Ibiza, balza agli occhi la serietà di un legame importante, serio. L’entusiasmo dei fan è alle stelle. A 60 anni, Alba Parietti continua a essere sulle prime pagine e al centro dell’attenzione, non solo per la sua magnetica bellezza, corroborata da sapienti ritocchi che nel tempo l’hanno trasformata in un sex symbol indiscusso. Alba Parietti baciata dal sole e dall’amore web sourceL’ultima notizia della sua vita cangiante e affascinante, ricca di storie, di legami, di intensità di amori, di rotture, di ricomposizioni, di trasformazioni, è che Alba Parietti è di ... Leggi su newstv (Di sabato 7 maggio 2022)ha un. Nelle primoche li ritraggono insieme, a Ibiza, balza agli occhi la serietà di un legame importante, serio. L’entusiasmo dei fan è alle stelle. A 60 anni,continua a essere sulle prime pagine e al centro dell’attenzione, non solo per la sua magnetica bellezza, corroborata da sapienti ritocchi che nel tempo l’hanno trasformata in un sex symbol indiscusso.baciata dale dall’web sourceL’ultima notizia della sua vita cangiante e affascinante, ricca di storie, di legami, di intensità di amori, di rotture, di ricomposizioni, di trasformazioni, è cheè di ...

