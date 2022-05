Al via la 5a edizione di Toys Milano & Bay-b (Di sabato 7 maggio 2022) Milano, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) - È il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party. Un mercato sano, in crescita: nonostante tutto, infatti, nei primi mesi dell'anno, fino alla settimana di Pasqua, la società di ricerche Npd Group registra un +4% rispetto all'anno precedente. Performance che fanno ben sperare, in vista del Natale, i 137 espositori della 5a edizione di Toys Milano - il principale evento B2B italiano dedicato al Toys market e, con Bay-B, al settore della prima infanzia - al via domenica 8 e lunedì 9 maggio, nel padiglione MiCo Sud di fieraMilanocity. Forte di un sold out annunciato, dato il tanto atteso ritorno in presenza, l'evento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022), 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) - È il più importante evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party. Un mercato sano, in crescita: nonostante tutto, infatti, nei primi mesi dell'anno, fino alla settimana di Pasqua, la società di ricerche Npd Group registra un +4% rispetto all'anno precedente. Performance che fanno ben sperare, in vista del Natale, i 137 espositori della 5adi- il principale evento B2B italiano dedicato almarket e, con Bay-B, al settore della prima infanzia - al via domenica 8 e lunedì 9 maggio, nel padiglione MiCo Sud di fieracity. Forte di un sold out annunciato, dato il tanto atteso ritorno in presenza, l'evento ...

