Aiuti del governo per le bollette: puoi chiedere rimborso per quelle già pagate (Di sabato 7 maggio 2022) Una delle novità più interessanti introdotte con il Decreto Aiuti è il rinnovo del taglio delle bollette che diventa retroattivo, ovvero andrà ad interessare anche quelle già pagate. Vediamo come Il governo lo ha introdotto nei giorni scorsi affinandolo con un ulteriore Consiglio dei Ministri per aggiungere alcune modifiche o ampliare la platea dei beneficiari. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 7 maggio 2022) Una delle novità più interessanti introdotte con il Decretoè il rinnovo del taglio delleche diventa retroattivo, ovvero andrà ad interessare anchegià. Vediamo come Illo ha introdotto nei giorni scorsi affinandolo con un ulteriore Consiglio dei Ministri per aggiungere alcune modifiche o ampliare la platea dei beneficiari. L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Gioielli nel cappotto dall'Italia, Kiev li rende. L'indumento era in un pacco di aiuti, scatta sui social… - Mov5Stelle : Le parole di Draghi ci sorprendono. Nel decreto aiuti c'è una proroga del superbonus, ad esempio per le unifamiliar… - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effet… - LrLucaruocco : @_ManuFC_ @GiulyDuchessa @formu1a__uno Arrivi in pista, come tutti ti rendi conto che asfalto dà meno grip del prev… - bella_testa : RT @f_chinellato: Con il bonus 110% le imprese edili stanno lavorando a pieno ritmo (chi bene, chi male), i prezzi sono saliti alle stelle,… -