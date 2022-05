Air Force in azione: caccia americani in volo. Scatta l'operazione sui confini Nato: cosa cambia nelle guerra dei cieli (Di sabato 7 maggio 2022) La tensione tra gli Stati Uniti e la Russia continua a crescere. La preoccupazione di Washington per una escalation con Mosca è sempre più evidente e così Biden rafforza le difese ucraine con aiuti militari per 150 milioni di dollari. Ma non finisce qui. La preoccupazione maggiore per Biden e per gli Stati Uniti è il fatto di non poter porre un limite alla forza d'attacco russa che ormai si muove a un passo dai confini Nato. Da qui la decisione con massima urgenza di inviare gli F-35 di ultima generazione in Europa per testare le operazioni di difesa. La decisione della Air Force è chiara: questi jet di fatto dovranno volare lungo il fianco orientale dei confini Nato e dovranno monitorare le intrusioni dei russi. Proprio qualche giorno fa la Finlandia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) La tensione tra gli Stati Uniti e la Russia continua a crescere. La preoccupdi Washington per una escalation con Mosca è sempre più evidente e così Biden rafforza le difese ucraine con aiuti militari per 150 milioni di dollari. Ma non finisce qui. La preoccupmaggiore per Biden e per gli Stati Uniti è il fatto di non poter porre un limite alla forza d'attacco russa che ormai si muove a un passo dai. Da qui la decisione con massima urgenza di inviare gli F-35 di ultima generin Europa per testare le operazioni di difesa. La decisione della Airè chiara: questi jet di fatto dovranno volare lungo il fianco orientale deie dovranno monitorare le intrusioni dei russi. Proprio qualche giorno fa la Finlandia ...

