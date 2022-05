Afroamericana, attivista e gay È la portavoce della Casa Bianca (Di sabato 7 maggio 2022) Karine Jean - Pierre, 45 anni in agosto, è la nuova portavoce della Casa Bianca. Sostituisce Jen Psaki, che finisce il mandato il 13 maggio È una minuta e fiera ragazza nata in Martinica da genitori ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Karine Jean - Pierre, 45 anni in agosto, è la nuova. Sostituisce Jen Psaki, che finisce il mandato il 13 maggio È una minuta e fiera ragazza nata in Martinica da genitori ...

Advertising

paolillo_3 : RT @catlatorre: Karine Jean-Pierre, 44 anni. Il suo nome non vi dirà nulla, eppure sta facendo la storia: è la prima donna afroamericana ad… - MgraziaT : RT @catlatorre: Karine Jean-Pierre, 44 anni. Il suo nome non vi dirà nulla, eppure sta facendo la storia: è la prima donna afroamericana ad… - the_mindflayer : RT @catlatorre: Karine Jean-Pierre, 44 anni. Il suo nome non vi dirà nulla, eppure sta facendo la storia: è la prima donna afroamericana ad… - VittorioMarcato : RT @catlatorre: Karine Jean-Pierre, 44 anni. Il suo nome non vi dirà nulla, eppure sta facendo la storia: è la prima donna afroamericana ad… - elecibej : RT @catlatorre: Karine Jean-Pierre, 44 anni. Il suo nome non vi dirà nulla, eppure sta facendo la storia: è la prima donna afroamericana ad… -