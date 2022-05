Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in caso di violazioni (Di sabato 7 maggio 2022) Il regime islamista dei Talebani, che ha riconquistato il controllo dell’Afghanistan dalla scorsa estate, ha imposto l’uso obbligatorio del burqa – una veste che copre l’intero viso e il corpo – per le donne nei luoghi pubblici. Con un decreto approvato dal “ministero per la Prevenzione del vizio e la promozione della virtù”, sotto questo aspetto la condizione femminile afghana torna indietro di trent’anni. L’uomo “responsabile” di una donna che si rifiuti di rispettare le disposizioni rischia anche il carcere. In un primo momento, infatti, è previsto che la cittadina “ribelle” riceva una visita di un rappresentante dei Talebani, che chiederanno un colloquio con il marito, il padre o il fratello. Il tutore maschio della donna può anche essere chiamato a presentarsi al ministero. Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Il regime islamista dei, che ha riconquistato il controllo dell’dalla scorsa estate, ha imposto l’uso obbligatorio del– una veste che copre l’intero viso e il corpo – per lenei luoghi pubblici. Con un decreto approvato dal “ministero per la Prevenzione del vizio e la promozione della virtù”, sotto questo aspetto la condizione femminile afghana torna indietro di trent’anni. L’uomo “responsabile” di una donna che si rifiuti di rispettare le disposizioni rischia anche il. In un primo momento, infatti, è previsto che la cittadina “ribelle” riceva una visita di un rappresentante dei, che chiederanno un colloquio con il marito, il padre o il fratello. Il tutore maschio della donna può anche essere chiamato a presentarsi al ministero. Di ...

