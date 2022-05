Addio a Paolo Bonolis. Il conduttore si sfoga: Ecco chi mettono al mio posto” (Di sabato 7 maggio 2022) Nelle ultime Paolo Bonolis ha rilasciato importanti dichiarazione in un’intervista per Superguida tv. Ha parlato del suo lavoro, del suo futuro e, in particolare, dell’eventuale abbandono nel mondo della tv. Scopriamo quanto dichiarato. Paolo Bonolis è uno degli autori e conduttori più amati della tv e gode di ormai una lunghissima carriera. Ha iniziato nel 1980 esordendo in tv con il programma 3,2,1 per poi approdare a canale 5 con il programma Tira e molla, nel 1996. Da lì è diventato uno dei re indiscussi della rete mediaset. Lo abbiamo amato in tutti i suoi show, e continuiamo a farlo, dopo 42 anni, con “Avanti un altro”. La sua cultura, intelligenza e simpatia sono qualità ormai note a tutti. In una lunga intervista a cuore aperto, Paolo Bonolis si è abbandonato a ... Leggi su howtodofor (Di sabato 7 maggio 2022) Nelle ultimeha rilasciato importanti dichiarazione in un’intervista per Superguida tv. Ha parlato del suo lavoro, del suo futuro e, in particolare, dell’eventuale abbandono nel mondo della tv. Scopriamo quanto dichiarato.è uno degli autori e conduttori più amati della tv e gode di ormai una lunghissima carriera. Ha iniziato nel 1980 esordendo in tv con il programma 3,2,1 per poi approdare a canale 5 con il programma Tira e molla, nel 1996. Da lì è diventato uno dei re indiscussi della rete mediaset. Lo abbiamo amato in tutti i suoi show, e continuiamo a farlo, dopo 42 anni, con “Avanti un altro”. La sua cultura, intelligenza e simpatia sono qualità ormai note a tutti. In una lunga intervista a cuore aperto,si è abbandonato a ...

