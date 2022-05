Abramovich vende il Chelsea al consorzio di Todd Boehly per 4,25 miliardi di sterline (Di sabato 7 maggio 2022) Il Chelsea cambia proprietario. Il consorzio guidato da Todd Boehly e sostenuto da Clearlake Capital ha firmato il contratto per l’acquisizione del club di Londra: 4,25 miliardi di sterline il prezzo finale. Boehly, che è comproprietario dei L.A. Dodgers, ha acquistato dall’imprenditore Roman Abramovich, che ha deciso di mettere in vendita la società in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’operazione attende l’ok del governo britannico e della Premier League. L’accordo, che vale quasi cinque miliardi di euro, è così perfezionato: i nuovi proprietari pagheranno 2,5 miliardi di sterline per l’acquisto delle azioni mentre impegneranno altri 1,75 miliardi di ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) Ilcambia proprietario. Ilguidato dae sostenuto da Clearlake Capital ha firmato il contratto per l’acquisizione del club di Londra: 4,25diil prezzo finale., che è comproprietario dei L.A. Dodgers, ha acquistato dall’imprenditore Roman, che ha deciso di mettere in vendita la società in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’operazione attende l’ok del governo britannico e della Premier League. L’accordo, che vale quasi cinquedi euro, è così perfezionato: i nuovi proprietari pagheranno 2,5diper l’acquisto delle azioni mentre impegneranno altri 1,75di ...

