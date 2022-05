A Roma la presentazione del libro “Concetto Lo Bello – Storie e momenti di vita tratti dall’archivio di famiglia” (Di sabato 7 maggio 2022) Roma – Si terrà venerdì 13 maggio, alle ore 16, nel Salone d’onore del Coni di Roma, la presentazione del libro “Concetto Lo Bello – Storie e momenti di vita tratti dall’archivio di famiglia”, dedicato al celebre arbitro e dirigente sportivo. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Concetto Lo Bello – Idee per lo sport, la cultura, il sociale, con il patrocinio del Coni, intende celebrare la figura di uno degli arbitri italiani più noti (venuto a mancare il 9 settembre 1991) e che è stato anche dirigente, presidente sportivo italiano e deputato al Parlamento italiano. Alla presentazione interverranno, tra gli altri, il presidente ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 maggio 2022)– Si terrà venerdì 13 maggio, alle ore 16, nel Salone d’onore del Coni di, ladelLodidi”, dedicato al celebre arbitro e dirigente sportivo. L’appuntamento, organizzato dall’AssociazioneLo– Idee per lo sport, la cultura, il sociale, con il patrocinio del Coni, intende celebrare la figura di uno degli arbitri italiani più noti (venuto a mancare il 9 settembre 1991) e che è stato anche dirigente, presidente sportivo italiano e deputato al Parlamento italiano. Allainterverranno, tra gli altri, il presidente ...

Advertising

Lopinionista : A Roma la presentazione del libro “Concetto Lo Bello – Storie e momenti di vita tratti dall’archivio di famiglia”… - ilperiodo : Sabato 7 maggio dalle 18.oo presso la Libreria Tiburtina Incipit di Roma presentazione di 'Inchiostro' di Giorgia L… - Moixus1970 : RT @tvblogit: Netflix, la presentazione della sede italiana e le produzioni in anteprima: Il Gattopardo, Inganno, ZeroCalcare, Lotto Gang h… - sportli26181512 : Guardiola: 'La Roma spende molti soldi ma non è in Champions League': L'allenatore del Manchester City, nella confe… - wordsandmore1 : #7maggio 73° #Russia #invasion of #Ucraina, oltre #InterEmpoli #QuestaECasaMia #GenoaJuventus #MiamiGP… -