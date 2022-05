"A Piazzale Loreto c'è posto" e poi questa foto, orrore contro FdI: chi è stato, pesante sospetto (Di sabato 7 maggio 2022) Nuovo orrore contro Fratelli d'Italia. questa volta gli insulti sono arrivati a Paola Chiesa, capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Pavia. La donna ha infatti trovato sotto al banco del proprio scranno in Consiglio comunale una foto che la ritrae a testa in giù, con un cappio al collo e il commento: "A Piazzale Loreto c'è ancora posto". Il messaggio minatorio è comparso su un biglietto anonimo, scritto con lettere ritagliate dai giornali. A denunciare l'accaduto è stata lei stessa nel corso di una conferenza: "Non fa piacere a nessuno vedere la propria fotografia a testa in giù con il cappio al collo", ha affermato aggiungendo che non controllava il suo cassetto in aula dal 25 aprile scorso. Motivo per cui quell'osceno biglietto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) NuovoFratelli d'Italia.volta gli insulti sono arrivati a Paola Chiesa, capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Pavia. La donna ha infatti trovato sotto al banco del proprio scranno in Consiglio comunale unache la ritrae a testa in giù, con un cappio al collo e il commento: "Ac'è ancora". Il messaggio minatorio è comparso su un biglietto anonimo, scritto con lettere ritagliate dai giornali. A denunciare l'accaduto è stata lei stessa nel corso di una conferenza: "Non fa piacere a nessuno vedere la propriagrafia a testa in giù con il cappio al collo", ha affermato aggiungendo che nonllava il suo cassetto in aula dal 25 aprile scorso. Motivo per cui quell'osceno biglietto ...

