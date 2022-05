A Mont'e Prama straordinaria scoperta: trovati i resti di altri due giganti di pietra (Di sabato 7 maggio 2022) Risultati immediati per la nuova campagna di scavi nel sito della necropoli nuragica di Mont`e Prama, avviata lo scorso 4 aprile dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città ... Leggi su globalist (Di sabato 7 maggio 2022) Risultati immediati per la nuova campagna di scavi nel sito della necropoli nuragica di`e, avviata lo scorso 4 aprile dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città ...

Advertising

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Scoperta a Mont'e Prama, trovati due nuovi Giganti. Franceschini: 'eccezionale, ne seguiranno altr… - MiC_Italia : Archeologia, @dariofrance: «Scoperta eccezionale, altri due Giganti emergono a Mont’e Prama, Cabras in Sardegna». È… - repubblica : Sardegna, trovati altri due nuovi giganti a Mont'è Prama - Simo07827689 : RT @SardegnaG: Mont’e Prama, scoperti altri due #Giganti a #Cabras - Franceschini: ritrovamento eccezionale #Sardegna #archeologia https:/… - Devi_Fede : ???????? > These Are Not The Droids You Are Looking For > Straordinaria scoperta a Mont'e Prama, trovati i resti di… -