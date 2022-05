(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – McDonald’s Salerno e Potenza è “Top Company” allae del. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a, partner McDonald’s per le Province di Salerno e Potenza e presidente Associazione AssoMiMe, in occasionepremiazione delle aziende virtuose che si sono distinte nell’attivazione di politiche di sviluppo, di percorsi di alternanza scuola-, di inserimento lavorativo, assunzione edi giovani diplomati o laureati. “Creare opportunità”, è questa la missionepromossa dal Centro Studi Super Sud in ...

Advertising

anteprima24 : ** A Luigi #Snichelotto il #Premio della Borsa Mediterranea della #Formazione e del #Lavoro **… - radiolasernews : A LUIGI SNICHELOTTO il premio TOP COMPANY per i ristoranti MCDONALD’S di Salerno e Potenza nell’ambito della Borsa… -

Il Denaro

McDonald's Salerno e Potenza è " Top Company " alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro . Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a, partner McDonald's per le Province di Salerno e Potenza e presidente Associazione AssoMiMe , in occasione della premiazione delle aziende virtuose che si sono distinte nell'...Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a, partner McDonald's per le Province di Salerno e Potenza e presidente Associazione AssoMiMe, in occasione della premiazione delle ... Luigi Snichelotto (McDonald's) vince il premio "top company" alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro - Ildenaro.it McDonald’s Salerno e Potenza è “Top Company” alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro conclusasi ieri.McDonald’s Salerno e Potenza è “Top Company” alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Luigi ...