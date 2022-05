A Luigi Ferraris (FS) il Premio Guido Carli. Le parole dell’ ad (Di sabato 7 maggio 2022) “Sono onorato di ricevere questo prestigioso Premio in un anno molto importante per l’Europa”, con queste parole Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS, ha ricevuto il Premio Guido Carli, consegnatogli ieri in occasione della tredicesima edizione. “Siamo in una fase storica delicata, e mai come oggi abbiamo un impegno così forte nel connettere le persone in modo rapido ed efficiente, con infrastrutture che ci permettono di muoverci non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa”, ha continuato Ferraris durante il suo intervento. “Non posso non pensare alle persone che lavorano in Ferrovie, nelle quali ho trovato grande umanità e spirito di servizio, che si è manifestato a pieno durante la crisi pandemica con passione e dedizione. ... Leggi su formiche (Di sabato 7 maggio 2022) “Sono onorato di ricevere questo prestigiosoin un anno molto importante per l’Europa”, con queste, amministratore delegato del Gruppo FS, ha ricevuto il, consegnatogli ieri in occasione della tredicesima edizione. “Siamo in una fase storica delicata, e mai come oggi abbiamo un impegno così forte nel connettere le persone in modo rapido ed efficiente, con infrastrutture che ci permettono di muoverci non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa”, ha continuatodurante il suo intervento. “Non posso non pensare alle persone che lavorano in Ferrovie, nelle quali ho trovato grande umanità e spirito di servizio, che si è manifestato a pieno durante la crisi pandemica con passione e dedizione. ...

