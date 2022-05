9 maggio, da Giornata della Vittoria a “giorno del giudizio” e della sconfitta di noi europei (Di sabato 7 maggio 2022) Prima dell’invasione dell’Ucraina, per molti di noi europei il 9 maggio era la Festa dell’Europa, nell’anniversario della dichiarazione con cui Robert Schuman, ministro degli Esteri francese, lanciò nel 1950 il processo d’integrazione europea proponendo a Germania e Paesi del Benelux di mettere in comune le produzioni di carbone e acciaio –un modo per tenere sotto controllo, se mai ci fossero, tentazioni di riarmo della Germania. O anche, per molti di noi italiani, era la Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, scelta dal Parlamento con un riflesso solipsistico, pensando all’assassinio di Aldo Moro, quando l’attacco allo Stato delle Brigate rosse raggiunse il punto più alto – ho sempre pensato che sarebbe stato meglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Prima dell’invasione dell’Ucraina, per molti di noiil 9era la Festa dell’Europa, nell’anniversariodichiarazione con cui Robert Schuman, ministro degli Esteri francese, lanciò nel 1950 il processo d’integrazione europea proponendo a Germania e Paesi del Benelux di mettere in comune le produzioni di carbone e acciaio –un modo per tenere sotto controllo, se mai ci fossero, tentazioni di riarmoGermania. O anche, per molti di noi italiani, era lamemoria delle vittime del terrorismo, scelta dal Parlamento con un riflesso solipsistico, pensando all’assassinio di Aldo Moro, quando l’attacco allo Stato delle Brigate rosse raggiunse il punto più alto – ho sempre pensato che sarebbe stato meglio ...

